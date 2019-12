Die ukrainische Regierung und prorussische Separatisten haben im Osten des Landes zahlreiche Gefangene ausgetauscht.

Auf Fernsehbildern war auf beiden Seiten zu sehen, wie Busse zunächst zu einer Kontrollstelle nahe der Rebellenhochburg Horliwka fuhren, und Freigelassene anschließend von Angehörigen in Empfang genommen wurden.



Noch ist unklar, wie viele Gefangene genau ausgetauscht wurden. Zuvor hatte es geheißen, die Separatisten wollten 55 Häftlinge freilassen, Kiew werde im Gegenzug 87 übergeben. Medien berichteten jedoch, dass einige Gefangene nicht in ihre jeweilige Heimat zurückkehren wollten.

Einigung vor gut zwei Wochen in Paris

Die Ukraine hatte beabsichtigt, neben anderen Insassen fünf ehemalige Mitglieder einer inzwischen aufgelösten Polizei-Spezialeinheit freizulassen. Ihnen wird vorgeworfen, 2014 in Kiew Protestierende auf dem Maidan getötet zu haben. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, die Verdächtigen müssten sich auch nach dem Gefangenenaustausch den Vorwürfen vor Gericht stellen.



Die Überstellung ist Teil einer Einigung, die vor gut zwei Wochen auf einem Gipfeltreffen in Paris erzielt wurde. Bis Silvester soll in der Ost-Ukraine zudem eine Waffenruhe in Kraft treten. In dem Konflikt sind nach Schätzung der UNO seit 2014 rund 13.000 Menschen ums Leben gekommen.



Über den Gefangenenaustausch können Sie hier auch einen Beitrag aus den Informationen am Mittag im Dlf hören.