Ostermärsche

Es habe bereits Kundgebungen in Erfurt, Freiburg, Biberach, Chemnitz und weiteren Orten gegeben, teilte das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn mit. Im nordrhein-westfälischen Gronau nahmen den Angaben zufolge rund 120 Menschen an einer Schweigeminute für die Opfer von Kriegen teil. Anschließend gingen sie zur einzigen deutschen Uran-Anreicherungsanlage und forderten deren Stilllegung. Der morgige Samstag werde mit rund 70 Veranstaltungen und dem Auftakt des Ostermarschs Rhein-Ruhr den Schwerpunkt bilden. Man rechne mit mehreren Tausend Teilnehmenden.

Die Demonstrationen stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Frieden muss verhandelt werden". Themen sind der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Gefahr einer Eskalation bis hin zu einem Atomkrieg sowie der Protest gegen die steigenden Rüstungsausgaben.

