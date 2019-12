Im Streit um den Gastransit haben die Ukraine und Russland ihre Einigung besiegelt. Nach Angaben des russischen Energiekonzerns Gazprom unterzeichneten beide Seiten ein Protokoll über ein Abkommen.

Das ukrainische Präsidialamt bestätigte dies. Wie genau die Einigung aussieht, blieb zunächst offen. Die beiden Parteien waren am Donnerstag zu Gesprächen in Berlin zusammengekommen und hatten dort eine Grundsatzeinigung erzielt.



Das bestehende Gastransitabkommen zwischen Russland und der Ukraine läuft in wenigen Tagen aus. Rund 18 Prozent des gesamten Gasverbrauchs in der EU stammen aus Russland und werden durch die Ukraine geleitet. Wegen des auslaufenden Transitabkommens waren in mehreren EU-Staaten Energie-Engpässe befürchtet worden. Die deutsche Wirtschaft reagierte erleichtert auf das Abkommen.