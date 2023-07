Der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak (imago / ITAR-TASS / Pyotr Sivkov)

Das teilte der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Jermak, per Telegram mit. Auch das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte die Überstellungen. Nach ukrainischer Darstellung handelt es sich um den 47. Austausch dieser Art seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als 16 Monaten.

