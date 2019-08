Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Bolton, hat bei einem Besuch in Kiew das US-Bekenntnis zur territorialen Integrität der Ukraine bekräftigt.

Nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj sagte Bolton, er habe betont, dass die USA die Souveränität der Ukraine unterstützten. Er stellte zudem ein Treffen Selenskys mit US-Präsident Trump in Polen in Aussicht. Die beiden Staatschefs werden am Sonntag in Warschau zu einer Gedenkzeremonie zum Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erwartet.



Selenskyj bemüht sich um eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland, die seit der Krimkrise 2014 und den bewaffneten Auseinandersetzungen in der Ostukraine extrem angespannt sind. Seit Beginn des Konflikts wurden etwa 13.000 Menschen getötet.