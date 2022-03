Soldaten der ukrainischen Streitkräfte stehen vor einem Flugabwehrraketenwerfer (AFP)

Russland sei es bislang nicht gelungen, hier eine Hoheit zu erlangen, erklärte das Verteidigungsministerium in London. Damit sei eines der militärischen Hauptziele Moskaus in den ersten Kriegstagen verfehlt worden. Der anhaltende Misserfolg habe den operativen Fortschritt erheblich beeinträchtigt. Weiter hieß es, Russland verlasse sich weitgehend auf Abstandswaffen, die aus der relativen Sicherheit abgefeuert würden, um Ziele in der Ukraine zu treffen.

