Beim Absturz eines Militärflugzeugs im Osten der Ukraine sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Wie der Zivilschutz in Kiew mitteilte, verunglückte die Maschine in der Stadt Tschuhujiw in der Region Charkiw beim Anflug auf die Landebahn.

Die Ursache ist noch unklar. Mehrere Menschen haben den Absturz demnach überlebt. Nach Angaben von Behörden waren 28 Menschen an Bord, darunter Studenten der Universität der ukrainischen Luftstreitkräfte. Es soll sich um einen Ausbildungsflug gehandelt haben.

25.09.2020