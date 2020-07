In der Ostukraine ist eine neue Waffenruhe in Kraft getreten.

Die beiden Konfliktparteien, das ukrainische Militär und die Vertreter der prorussischen Separatisten, betonten im Vorfeld, alles für eine zeitweise Beendigung der Kämpfe vorbereitet zu haben. In der Vergangenheit waren rund zwei Dutzend Anläufe für eine vollständige Waffenruhe nach kurzer Zeit gescheitert.



Seit dem Frühjahr 2014 kämpfen ukrainische Regierungstruppen im Bergbaurevier Donbass gegen die von Russland unterstützten Aufständischen. Schätzungen der UNO zufolge wurden seitdem mehr als 13.000 Menschen getötet. Ein 2015 mit deutsch-französischer Vermittlung in Minsk vereinbarter Friedensplan sieht nach einem Waffenstillstand Wahlen und eine schrittweise Reintegration der Region in die Ukraine vor.