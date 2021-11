Der ukrainische Außenminister Kuleba. (dpa/Geert Vanden Wijngaert)

Es befänden sich rund 115.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine, sagte Kuleba in Kiew. Die Lage sei ernst. Im schlimmsten Fall werde Russland versuchen, die Grenzen in Europa mit Gewalt neu zu ziehen.

Über die Situation in der Ukraine soll heute beim Treffen der Nato-Außenminister in der lettischen Hauptstadt Riga beraten werden. Ein weiteres Thema der zweitägigen Gespräche ist unter anderem die Flüchtlingskrise an der östlichen EU-Außengrenze. Seit Wochen versuchen tausende Migranten von Belarus aus über die Grenze nach Polen, Litauen und Lettland zu kommen. Die EU wirft Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen.

