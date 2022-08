Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere Vorstöße des russischen Militärs in der Region Donezk im Osten des Landes abgewehrt. (David Goldman/AP/dpa)

Es seien russische Offensiven in Richtung der Städte Slowjansk, Bachmut und Awdijiwka zurückgeschlagen worden, teilte der ukrainische Generalstab mit. Die Deutsche Presse-Agentur schreibt, sollten Bachmut und andere kleinere Orte fallen, wäre der Weg für Russlands Truppen weitgehend frei in Richtung der Großstädte Slowjansk und Kramatorsk. Seit der Eroberung der Nachbarregion Luhansk konzentriert das russische Militär seine Angriffe im Donbass auf Donezk. Darüber hinaus rechnete das britische Verteidigungsministerium gestern in einem Geheimdienstbericht mit einer Verlagerung der schwersten Kämpfe in die Gegend von Saporischschja bis nach Cherson im Süden des Landes.

Aus der Region um Cherson wird der Tod eines Funktionärs der russischen Besatzungsbehörden nach einem Angriff gemeldet. Dort gab es seit der Eroberung durch Russlands Militär wiederholt Proteste aus der Bevölkerung.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.