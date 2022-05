Im Russland-Ukraine-Konflikt spielt auch digitale Kriegsführung eine wichtige Rolle (imago images / Stuart Miles)

Der SWP-Digitalexperte Matthias Schulze sagte im Deutschlandfunk , die Ukraine habe dabei Hilfe von westlichen Geheimdiensten bekommen, aber auch von westlichen IT-Unternehmen wie Microsoft. Der Krieg finde inzwischen auch in der digitalen Welt statt. Es gebe auf beiden Seiten dutzende Gruppen, die digitale Angriffe starteten. Nach Angaben von Schulze gibt es Berichte, wonach Cyberattacken auf Banken registriert wurden oder auf Überwachungskameras im Kreml in Moskau. Schulze sagte, er glaube, dass die gegenseitigen Angriffe auch ein Grund dafür seien, dass die Cyberattacken auf westliche Einrichtungen nicht zugenommen hätten.

Deutschland ist nach Angaben der Bundesregierung bisher nicht Ziel von größeren russischen Hackerangriffen wegen des Ukraine-Kriegs geworden. In einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der Unionsfraktion heißt es, bislang seien keine zielgerichteten Cyberangriffe gegen Deutschland bekannt, die im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine stünden und nachweislich russischen Quellen zugeordnet werden könnten.

Die Bankenaufsicht BaFin sieht inzwischen eine gestiegene Gefahr von Cyberangriffen auf deutsche Finanzunternehmen. In einer Mittteilung Anfang der Woche hieß es, das Risiko von Kreditausfällen sei gewachsen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.