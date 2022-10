Kommentar zur Ukraine

Bei der Internationale Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine wurde Marshallplan für das von Russland attackierte Land auf den Weg gebracht (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Nein, um eine erwartbare Frage gleich vorneweg zu beantworten, es ist nicht zu früh, über den Wiederaufbau in der Ukraine zu beraten. Ja, die täglichen Bilder und Berichte über Drohnenangriffe, Raketeneinschläge, Tote und Verletzte sprechen eine andere Sprache. Auch zeigen die massiven Waffenlieferungen des Westens in Richtung Ukraine, dass die Kämpfe andauern und ihr Ausgang offen ist.

Marshall-Plan unter umgekehrten Vorzeichen

Niemand weiß, wann dieser Krieg endet - und doch ist klar, dass er enden wird. Und so, wie die Amerikaner lange vor dem Ende des 2. Weltkriegs über den Wiederaufbau Deutschlands und Europas nachdachten, ist es richtig, sich schon heute auf den Tag X vorzubereiten. Der damalige Marshall-Plan taugt über 70 Jahre später natürlich nicht als Blaupause. Dennoch steht der Bezug für die Dimension des Wiederaufbauprojekts. Allein die materiellen Schäden sind immens. Vorläufige Schätzungen sprechen von 750 Milliarden Dollar - bis jetzt. Verglichen mit dem Marshall-Plan kann der Ukraine-Aufbau unter umgekehrten Vorzeichen stattfinden. Damals finanzierte eine Supermacht die wirtschaftliche Erholung vieler Länder.

Jetzt können sich viele Staaten an der Hilfe für ein Land beteiligen. Die gewaltigen Kosten können damit auf viele Schultern verteilt werden, doch gleichzeitig wird es dadurch kompliziert. Wie die Europäische Union, die G7-Staaten und die internationalen Finanzinstitutionen dabei ineinandergreifen, das muss entwickelt werden und braucht Zeit. Selbst die politische Führungsarbeit muss dabei geteilt werden. Einerseits zeigt Washington seit Kriegsausbruch durch eine Kombination aus Finanzkraft, militärischer Überlegenheit und politischem Willen klaren Führungswillen.

EU in der Verantwortung

Niemand weiß aber, ob das nach den Zwischenwahlen und erst recht nach den Präsidentschaftswahlen 2024 so bleibt. Und gleichzeitig ist die EU in der Verantwortung, denn letztendlich soll ein gelungener Wiederaufbau idealerweise durch den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union gekrönt werden. Auch Kiew braucht Zeit. Dort muss ein tragfähiges Fundament für die Investition massiver Milliardenhilfen aus dem Ausland aufgebaut werden. Intransparenz, mangelnde Kontrolle und Korruptionsverdacht sind Gift für eine nachhaltige Aufbaufinanzierung.

Die vergangenen Jahre im Irak und in Afghanistan sind Beispiele für kostspielige und spektakulär fehlgeschlagene Aufbauversuche. Es wird teuer, so viel steht fest. Die 18 Milliarden Euro, die Brüssel der Ukraine für das kommende Jahr versprochen hat, sind noch nicht einmal für den Wiederaufbau, sondern für den laufenden Staatshaushalt. Durchhaltefähigkeit, die ist ab jetzt nicht nur an der militärischen Front gefragt, ebenso wichtig ist es, allen Europäern immer wieder zu erklären, dass sie im eigenen Interesse in den Aufbau einer modernen, demokratischen Ukraine als Teil der Europäischen Union investieren.