Berlin

Ukraine-Wiederaufbaukonferenz eröffnet - Selenskyj: Hälfte der Stromkapazitäten durch russische Angriffe zerstört

Zur Eröffnung der internationalen Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin hat Bundeskanzler Scholz für weitere Militärhilfen für das Land geworben. Der ukrainische Präsident Selenskyj drängte in seiner Rede auf Investitionen in den Energiesektor.