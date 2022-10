Russlands Angriffskrieg

Viele Orte in der Ukraine sind nach russischen Angriffen ohne Strom. (AP / Leo Correa)

Nachdem der Iran ein Komplize in Russlands Aggression und Verbrechen auf ukrainischem Gebiet geworden sei, werde man entsprechend handeln, sagte Außenminister Kuleba. Er habe Präsident Selenskyj vorgeschlagen, die Beziehungen zu Teheran abzubrechen. Gestern veröffentlichte die ukrainische Seite Aufnahmen sogenannter Kamikaze-Drohnen, die der Iran an Russland geliefert haben soll. Der ukrainische Militärgeheimdienst gab an, der Iran habe bereits 1.750 Drohnen an Russland geliefert.

Nach der jüngsten Welle russischer Luftangriffe auf die Ukraine sind derzeit nach Angaben der nationalen Notfalldienste mehr als 1.100 Orte ohne Strom. Seit Beginn der vergangenen Woche wurde fast ein Drittel der Elektrizitätswerke des Landes zerstört. Heute wurden weitere Anlagen getroffen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.