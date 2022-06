Angriffskrieg

Ein zerstörtes Theater in Mariupol, Ukraine (imago / Sputnik / Alexey Kudenko)

In einer Videoansprache an Studenten und Lehrkräfte der Hebräischen Universität Jerusalem sagte er, die russischen Truppen griffen die Städte an, zerstörten sie und brennten alles nieder, was sich ihnen in den Weg stelle. Was für ein Land bombardiere absichtlich Kindergärten?, führte er aus. Selenskyj äußerte sich enttäuscht darüber, dass Israel sich von westlichen Staaten initiierten Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen habe und der Ukraine keine militärischen Hilfen zukommen lasse.

Israel verlässt sich in Sicherheitsfragen in Syrien auf gute Beziehungen zu Russland. Russland hat dort Truppen stationiert und Israel attackiert in Syrien immer wieder feindliche Ziele. Israel hat der Ukraine aber Hilfslieferungen zukommen lassen.