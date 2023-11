Ukraine-Krieg

Warten auf Kampfflugzeuge

Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland ist nicht in einer Pattsituation, heißt es in einer Analyse des US Institute for the Study of War. Damit die Ukraine Angriffe fortsetzen kann, wartet Kiew auf Kampfjets und will weiterhin Soldaten schützen.

Dornblüth, Gesine | 06. November 2023, 06:24 Uhr