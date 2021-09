Im Osten der Ukraine sind bei Gefechten mit prorussischen Rebellen zwei Soldaten getötet worden.

Zehn weitere wurden verwundet. Die ukrainischen Streitkräfte teilten mit, dass am Wochenende Stellungen der Armee mit Artillerie, Granatwerfern und Drohnen angegriffen worden seien. Vor allem die Region Donezk sei betroffen. Zivile Opfer habe es nicht gegeben.



Seit 2014 kämpfen prorussische Rebellen und die ukrainische Armee in der Ostukraine gegeneinander. Auslöser war die russische Annektion der Halbinsel Krim. Moskau unterstützt die Separatisten, die in Luhansk und Donezk international nicht anerkannte, sogenannte Volksrepubliken ausgerufen haben. Mehr als 13.000 Menschen wurden in dem Konflikt bereits getötet.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.