Einen Tag vor der Parlamentswahl in der Ukraine hat es im Osten des Landes erneut einen gewaltsamen Zwischenfall gegeben.

Zwei ukrainische Soldaten starben bei einem Angriff prorussischer Heckenschützen, vier weitere wurden verletzt. In der Nähe von Donezk wurde zudem ein Zivilist getötet.



Die Vorfälle ereigneten sich wenige Stunden vor Inkraftreten der neuen Waffenruhe in der Ostukraine. Anlass ist die morgige Parlamentswahl in der Ukraine, bei der sich der neue Präsident Selenskyj mit seiner Partei "Diener des Volkes" um eine breite Basis für seine Regierung bemüht.