Nach dem russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine berät sich Präsident Selenskyj heute mit Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel.

Macron empfängt Selenskyj dazu in Paris zu einem Arbeitsessen. Im Anschluss wird Kanzlerin Merkel per Videokonferenz zugeschaltet. Russland hatte seine Truppen an der Grenze zur Ukraine zuletzt massiv verstärkt. Die Nato sicherte Kiew daraufhin ihre Unterstützung zu. Deutschland und Frankreich vermitteln seit Jahren im sogenannten Normandie-Format zwischen Moskau und Kiew. In der Ostukraine gibt es seit 2014 Kämpfe zwischen pro-russischen Separatisten und der ukrainischen Armee. In dem Konflikt wurden bisher rund 13.000 Menschen getötet. Russland bestreitet weiterhin, die Separatisten militärisch zu unterstützen.

