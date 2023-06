Die Ukraine hofft auf amerikanische F-16-Kampfjet-Ausbildung. (picture alliance / abaca / ABACA)

Ziel sei dieser Sommer, sagte Verteidigungsministerin Ollongren der Nachrichtenagentur Reuters. Ein möglicher Ort dafür sei Dänemark, wo es entsprechende Flugsimulatoren gebe. Dänemark und die Niederlande führen eine internationale Koalition an, um ukrainischen Piloten eine Ausbildung an Kampfjets amerikanischer Bauart zu ermöglichen. Ollongren stellte klar, kurzfristig würden der Ukraine keine F16-Maschinen zur Verfügung gestellt; das wisse auch Präsident Selenskyj. Die Ukraine werde damit aber näher an die militärischen Fähigkeiten der NATO herangeführt.

