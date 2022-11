Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geht weiter davon aus, dass eine russische Rakete in Polen einschlug. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

In einem Fernsehinterview forderte er Beweise und das Einsetzen einer Untersuchungskommission. Er denke angesichts der Erkenntnisse des ukrainischen Militärs weiter, dass es eine russische Rakete gewesen sei, sagte Selenskyj. Bei dem Raketeneinschlag in Polen nahe der Grenze zur Ukraine waren am Dienstag zwei Menschen getötet worden. NATO-Mitglieder wie Polen und die USA gehen davon aus, dass eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr zu der Explosion geführt hat. Die ungarische Regierung nannte Selenskyjs Aussagen ein - so wörtlich - schlechtes Vorbild. Sie forderte ein besonnenes Vorgehen.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, es gebe derzeit keine Hinweise, dass Russland offensive militärische Aktionen gegen die NATO vorbereite. Russland trage aber letztlich die Verantwortung für den Vorfall, da es seinen illegalen Krieg gegen die Ukraine fortsetze.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.