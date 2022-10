Russischer Angriffskrieg

Die russischen Besatzer in der Region Cherson. (IMAGO/SNA)

Der Vizechef der vom Kreml installierten Verwaltung von Cherson, Stremoussow, sagte dem russischen Fernsehen, den ukrainischen Truppen seien vor allem von Norden aus "gewisse Vorstöße" gelungen. Man habe ihnen jedoch starke Verluste zugefügt. In der Region Charkiw zeigten die russischen Karten, dass offenbar auch Stellungen am Westufer des Flusses Oskil verlassen worden sind. Der Präsident der Ukraine, Selenskyj, sagte in seiner allabendlichen Videobotschaft, man habe etliche Ortschaften in den vier von Russland annektierten Gebieten zurückerobert. Allein diese Woche seien Dutzende Siedlungen eingenommen worden.

Die USA sagten der Ukraine unterdessen weitere Militärhilfen in Höhe von 625 Millionen Dollar zu. Das ist das Ergebnis eines Telefonats zwischen Präsident Biden und Selenskyj. Die USA werden demnach weitere Raketenwerfersysteme vom Typ Himars, Artilleriesysteme, Munition und Panzerfahrzeuge liefern. Biden erklärte, die Ukraine müsse sich gegen die russische Aggression verteidigen. Er sicherte Selenskyj eine dauerhafte militärische Unterstützung zu.

