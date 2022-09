Ein ukrainischer Soldat feuert eine Waffe ab (Archivbild). (imago / NurPhoto / Vyacheslav Madiyevskyi)

Ein Armeevertreter erklärte, allein in der Region Charkiw im Nordosten seien 20 Städte und Dörfer wieder unter der Kontrolle der Ukraine. Dort sei man etwa 50 Kilometer weit in feindliches Gebiet vorgerückt. Im Donbass sei die Armee in den Gebieten von Kramatorsk und Slowjansk ebenfalls weiter vorgedrungen. Die Angaben aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

US-Außenminister Antony Blinken sagte bei einem nicht angekündigten Besuch in Kiew, die ukrainischen Streitkräfte machten "klare und echte Fortschritte" im Kampf gegen die Invasoren. Er sagte der Ukraine langfristige Kredite und Bürgschaften in Höhe von einer Milliarde Dollar zu. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte zudem bei einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz neue Waffenlieferungen an das Land im Umfang von 675 Millionen Dollar an.

