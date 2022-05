Ostukraine

In der Region Luhansk liegt derzeit einer der Schwerpunkte des russischen Angriffs. (picture alliance/dpa/TASS/Alexander Reka)

Wie der ukrainische Generalstab in seinem abendlichen Bericht mitteilte, beschossen russische Truppen weiter die Großstädte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk im Gebiet Luhansk. In dem Gebiet drohe nun die Abriegelung ukrainischer Truppen. Zudem beobachtet die Ukraine nach Militärangaben, dass Russland in seinen Grenzgebieten Belgorod und Woronesch Truppen neu formiert. Damit seien weitere Angriffe auf die ukrainischen Gebiete Charkiw und Luhansk zu befürchten. Die Militärangaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

