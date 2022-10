Manche Eltern aus Cherson haben ihre Kinder im Sommer in Ferienlager auf die Krim geschickt. Der Kontakt zu ihnen ist abgebrochen. (IMAGO / SNA / IMAGO / Maks Vetrov)

Cherson und Isjum waren schon zu Beginn der Angriffe auf die Ukraine von Russland erobert worden. Cherson gehört zu den Gebieten, die der russische Präsident Putin als zu Russland gehörig deklariert hat. Nun rücken die ukrainischen Streitkräfte auf die Stadt vor, um sie zurückzuerobern, und Russland hat zehntausende Menschen aus der Stadt geschickt, wie Ukraine-Korrespondentin Sabine Adler im Deutschlandfunk berichtete.

Tausende Kinder in "Sommerlagern"

Die Frage ist, was mit den Kindern passiert, die zur Zeit auf der Krim sind. Laut Sabine Adler gibt es Befürchtungen, dass sie zur Adoption freigegeben werden könnten. Nach Angaben russischer Staatsmedien und der russischen Besatzungsbehörden wurden tausende Kinder auf die von Russland annektierte Halbinsel gebracht. Offiziell sollten sie sich dort erholen.

Die "Tagesschau" zitiert auf ihrer Website eine Ukrainerin: "Zuerst sollten die Kinder am 21. Oktober zurückkommen. Dann hieß es, der Urlaub werde um eine Woche verlängert bis zum 28. Oktober. Freunde haben mir aber berichtet, dass die Eltern schon eine Woche keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern haben. Die Eltern können nicht mehr mit ihren Kindern sprechen."

Kinder aus Isjum sollten sich erholen

Auch von etwa 200 Kindern aus der ukrainischen Stadt Isjum und ihrer Umgebung fehlt jede Spur. Die Eltern hatten sie Ende August für ein Sommerlager am Schwarzen Meer angemeldet. Damals war Isjum noch russisch besetzt. Viele der Kinder waren traumatisiert, und ihre Eltern erhofften sich für sie Erholung von den seelischen und körperlichen Strapazen des Krieges, wie die "Washington Post" berichtet. Sowohl in der Ukraine als auch in Russland werden Kinder dem Bericht zufolge traditionell in den Ferien in Sommerlager geschickt. Zwei Kindergruppen kamen auch wie geplant wieder nach Hause zurück.

Kein Kontakt zu den Kindern auf der Krim

Am 10. September wurde Isjum von den ukrainischen Truppen zurückerobert. Eigentlich hätten die Kinder in der Woche mit dem Bus von der Krim heimkommen sollen, heißt es in dem Bericht. Aber Eltern und Kinder sind nun durch eine Frontlinie getrennt. Die meisten Telefon- und Internetdienste funktionieren in Isjum nicht mehr, so dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr kontaktieren könnten.

Der stellvertretende Bürgemeister von Isjum, Matsokyn, habe versichert, dass die Stadt zusammen mit staatlichen Stellen an dem Problem arbeite, schreibt die "Washington Post". "Wir werden die Kinder definitiv zurückholen, koste es, was es wolle."

Diese Nachricht wurde am 24.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.