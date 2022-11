Die polnische Spurensicherung arbeitet an der Einschlagsstelle der Rakete an der Grenze zur Ukraine. (AFP / HANDOUT)

Polens Präsident Duda erklärte, höchstwahrscheinlich habe es sich um eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr gehandelt. Der Ort des Einschlags liegt nur wenige Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt. Der polnische Präsident betonte, die letztendliche Verantwortung liege aber bei Russland, das gestern zahlreiche Raketenangriffe auf die Ukraine gestartet habe. Polens Ministerpräsident Morawiecki sagte, es werde möglicherweise nicht nötig sein, Artikel 4 des NATO-Vertrages in Gang zu setzen. Die Möglichkeit werde aber weiterhin geprüft. - Artikel 4 sieht engere Konsultationen der Mitglieder der Militärallianz vor, wenn die Sicherheit eines der Länder bedroht ist.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte nach einer Dringlichkeitssitzung der Botschafter des Militärbündnisses in Brüssel, nach der vorläufigen Analyse der Allianz sei der Vorfall wahrscheinlich durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht worden. Es gebe keinen Hinweis auf einen vorsätzlichen Angriff auf Polen. Man habe auch keine Anzeichen dafür, dass Russland offensive militärische Aktionen gegen die NATO vorbereite, so Stoltenberg. Zugleich rief er Moskau auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Ukraine verlangt Zugang und spricht von Beweisen für "russische Spur"

Zuvor hatte US-Präsident Biden am Rande des G-20-Gipfels in Indonesien von einer Rakete des Systems S-300 gesprochen, die eingeschlagen sei. Dieses System ist wesentlicher Bestandteil der ukrainischen Flugabwehr. Ähnliche Informationen erhielt der Deutschlandfunk aus Kreisen der Bundesregierung.

Die Ukraine will Zugang zum Ort der Explosion in Polen erhalten. Das teilte der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates, Oleksij Danilow, mit. Seinen Angaben zufolge will sich die Ukraine einer Untersuchung des Vorfalls gemeinsam mit ihren Partnern anschließen. Kiew sei bereit, eine umfangreiche Untersuchung des Vorfalls aufzunehmen, schrieb Danilow auf Facebook. Die Ukraine hat laut ihm Beweise für eine "russische Spur". Konkrete Angaben diesbezüglich machte er nicht.

Frankreich warnt vor voreiligen Schlüssen

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte in einer Videoansprache an den G-20-Gipfel die Darstellung seiner Regierung bekräftigt, wonach die Rakete aus Russland gekommen sei. Er sagte, der Einschlag sei eine Botschaft Russlands an die Konferenz. Kreml-Sprecher Peskow betonte dagegen, dass sein Land mit dem Vorfall nichts zu tun habe. Er begrüßte in Moskau die "Zurückhaltung der USA". Die deutsche Außenministerin Baerbock gab Russland allerdings eine grundsätzliche Schuld. Sie verwies darauf, dass die Ukrainer ihre Raketenabwehr wegen der russischen Luftangriffe einsetzen müssten.

Der türkische Präsident Erdogan zeigte sich überzeugt, dass keine von Russland abgefeuerte Rakete auf polnischem Territorium eingeschlagen ist. Er glaube einer entsprechenden Stellungnahme Russlands und dass die Regierung in Moskau nicht involviert sei, sagte er. Der Vorfall müsse aber untersucht werden. Nach seiner Rückkehr vom G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali werde er mit Putin telefonieren, führte Erdogan aus. Auch Frankreich warnte vor voreiligen Schlüssen. Viele Länder verfügten über die gleiche Art von Waffen, teilte der Elysée-Palast mit.

Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt

Der Einschlag hatte sich gestern Nachmittag in der polnischen Stadt Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine ereignet. Dabei wurden zwei polnische Staatsbürger getötet. Polen versetzte einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft. Die Regierung in Warschau will nun prüfen, ob Artikel 4 des NATO-Vertrags aktiviert werden muss. Dieser sieht offizielle Konsultationen der Länder des Nordatlantikpakts bei Bedrohungen eines Mitglieds vor.

