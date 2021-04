Die russische Armee hat nach offiziellen Angaben aus Moskau mit dem Abzug von Truppen von der ukrainischen Grenze begonnen.

Militärische Einheiten würden zu ihren ständigen Einsatzorten zurückkehren, erklärte das Verteidigungsministerium. Den Truppenabzug hatte Verteidigungsminister Schoigu gestern angekündigt. Er erklärte, die Ziele der Militärmanöver in der Region seien erreicht. Russland hatte in den vergangenen Wochen zehntausende Soldaten an der ukrainischen Grenze und auf der Krim stationiert. Damit löste Moskau in Kiew und auch im Westen Furcht vor einer weiteren Eskalation der Spannungen in der Region aus.

