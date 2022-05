Russischer Angriffskrieg

Russlands orthodoxer Patriarch Kirill leitet einen Gottesdienst in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. Das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche bezeichnete Moskaus Gegner in der Ukraine als "böse Mächte". (AFP / Russian Orthodox Church Press Service / Igor Palkin)

In Kiew verkündete die ukrainisch-orthodoxe Kirche nach einem Landeskonzil ihre Loslösung vom Moskauer Patriarchat, dem sie seit mehr als 300 Jahren unterstand. Zur Begründung hieß es, man teile nicht die Position des Patriarchen von Moskau, Kyrill I., zum Krieg in der Ukraine. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche steht im Ukraine-Krieg hinter dem russischen Präsidenten Putin.

Krieg ist Verstoß gegen das 5. Gebot

Das ukrainische Landeskonzil verurteilte Russlands Angriffskrieg als Verstoß gegen das Gebot "Du sollst nicht töten!". Die Versammlung sprach allen Menschen, die unter dem Krieg litten, ihr Beileid aus. Die Regierungen der Ukraine und Russlands sollten den Verhandlungsprozess fortsetzen und das "Blutvergießen" beenden.

Zuletzt war deshalb der innerkirchliche Druck gestiegen, sich vom Moskauer Partiarchat loszusagen. In 21 der 53 Diözesen stellten die örtlichen Bischöfe ihren Pfarreien frei, Kyrill in der Liturgie nicht mehr zu gedenken, was als schwere Sanktion gilt. Mehr als 400 Priester forderten ein "internationales Kirchentribunal" gegen Kyrill, weil er den Krieg gegen die Ukraine gesegnet habe.

Mehr als 400 Gemeinden verlassen Moskauer Patriarchat

Rund 60 Prozent der etwa 41 Millionen Ukrainer bekennen sich zum orthodoxen Christentum. Sie gehören allerdings zwei verschiedenen Kirchen an: der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats und der Ende 2018 gegründeten eigenständigen Orthodoxen Kirche der Ukraine. Die moskautreue Kirche zählt in der Ukraine mit rund 12.000 Pfarreien zwar deutlich mehr als jede andere Konfession. Aber in Umfragen bekannten sich die meisten Bürger zur neuen, unabhängigen orthodoxen Kirche. Zu ihr sollen in den vergangenen drei Monaten etwa 400 ehemalige Gemeinden des Moskauer Patriarchats gewechselt sein. Nach eigenen Angaben zählt sie nun etwa 7.600 Pfarreien.

