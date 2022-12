Reparaturarbeiten an einer durch russische Raketenangriffe zerstörten Stromleitung in der Ukraine (AFP / OLEKSANDR GIMANOV)

Insgesamt seien 16 so genannte Kamikaze-Drohnen von der Luftabwehr abgeschossen worden, erklärte das Militär. Ziel der russischen Angriffe war demnach vor allem die Hauptstadt Kiew. Auch Siedlungen rund um die umkämpfte Stadt Bachmut im Osten der Ukraine seien beschossen worden.

Gestern hatten die ukrainischen Behörden eine der massivsten Luft-Angriffswellen seit Kriegsbeginn gemeldet. Nach Angaben von Innenminister Monastyrsky wurden dabei drei Menschen getötet und sechs verletzt. Die russischen Raketenangriffe auf die Energie-Infrastruktur führten nach Angaben von Präsident Selenskyj zu Stromausfällen in weiten Teilen des Landes. Besonders schwierig sei die Lage in Kiew und dem Umland sowie in der Region Lwiw sowie in den Gebieten Odessa und Cherson.

