Gräber der Opfer in der Ukraine (AFP / Stringer )

Die meisten Opfer seien durch Explosionen getötet worden, sagte der Chef der ukrainischen Polizei, Klymenko. Wie die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine berichtet, sind 75 Prozent der Getöteten Männer. Sie hätten in keiner Beziehung zum Militär gestanden. Mehr als 1.000 Opfer habe man noch nicht identifizieren können. Die Vereinten Nationen geben die Zahl der getöteten Zivilisten in der Ukraine mit 4.300 an. Funde von Massengräbern etwa im Kiewer Vorort Butscha hatten weltweit Entsetzen ausgelöst.

13.06.2022