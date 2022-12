Bei Kämpfen um die Stadt Bachmut im Donbass sind den russischen Truppen nach ukrainischen Angaben schwere Verluste zugefügt worden. (Archivbild zu Bachmut) (Andriy Andriyenko / AP / dpa / Andriy Andriyenko)

Der Generalstab in Kiew teilte mit, die Luftwaffe habe mehrere Einsätze geflogen. Dabei seien mindestens zwei russische Munitionslager und Stellungen von Flugabwehrsystemen zerstört worden. Bei Kämpfen um die Stadt Bachmut im Donbass seien den russischen Truppen schwere Verluste zugefügt worden. Dort sei eine russische Einheit mit 400 bis 800 Mann in einen sorgfältig vorbereiteten Hinterhalt geraten und außer Gefecht gesetzt worden, teilte Präsidentenberater Arestowitsch in Kiew mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Derweil besuchte der russische Verteidigungsminister Schoigu nach Behördenangaben Posten seines Militärs in der Ukraine. Nach der russischen Teilmobilmachung hatten viele Soldaten über schlechte Ausrüstung und unzureichende Ausbildung geklagt.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.