Die Panzerhaubitze 2000 ist die modernste Panzerhaubitze im Einsatz bei der Bundeswehr. (IMAGO/Sven Eckelkamp)

Sie landeten am Abend in Rheinland-Pfalz und sollen morgen in der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein mit der Ausbildung beginnen, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise in Berlin meldet. Es handele sich um mehr als 60 Soldaten; hinzu kämen technische Fachleute sowie Übersetzer. Die Ausbildung soll demnach rund 40 Tage dauern.

Zur Verteidigung gegen die russischen Angriffe wollen Deutschland sowie die Niederlande der Ukraine insgesamt zwölf Panzerhaubitzen liefern.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.