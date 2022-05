Ukrainische Soldaten patrouillieren in einem Dorf nördlich von Charkiw in der Ostukraine (Bild vom 15.05.2022). (Mstyslav Chernov/AP/dpa)

Das Verteidigungsministerium veröffentlichte in der Nacht ein Video von einem Dutzend Soldaten neben einem blau-gelben Grenzpfahl, der sich in der Region Charkiw befinden soll. Eine unabhängige Bestätigung gibt es dafür nicht. Das ukrainische Militär hatte bereits in den vergangenen Tagen berichtet, dass es schrittweise gelinge, russische Truppen bei Charkiw zurückzudrängen.

Russland konzentriert sich aktuell auf die ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk, in denen prorussische Separatisten mit Hilfe aus Moskau bereits seit 2014 einige Gebiete kontrollierten.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.