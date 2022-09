Das Foto zeigt ukrainische Soldaten in einem gepanzerten Fahrzeug auf der Hauptstraße nach Lyssytschansk. (AFP)

Wie die örtlichen Behörden melden, wurde ein Dorf in der Nähe der Großstadt Lyssytschansk erobert. Es werde um jeden Zentimeter in der Region Luhansk gekämpft, betonte der dortige Gouverneur. Präsident Selenskyj kündigte in seiner nächtlichen Ansprache erneut die Rückeroberung weiterer Städte in der Region an. Militärexperten sehen die ukrainische Gegenoffensive vor großen Herausforderungen. Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagte im Deutschlandfunk, für die Befreiung von Städten bräuchten die ukrainischen Streitkräfte eine dreifache militärische Überlegenheit gegenüber dem Gegner – und diese habe die Ukraine nicht.

Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Hofreiter, forderte daher erneut die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern. In Europa besäßen rund zehn Länder insgesamt 2.000 Leopard-2-Panzer. Dabei würden schon 90 der Kampfpanzer einen großen Unterschied für die Ukraine machen, betonte der Grünen-Politiker ebenfalls im Deutschlandfunk.

