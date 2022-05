Ukraine, Charkiw: Ukrainische Soldaten patrouillieren in einem kürzlich zurückeroberten Dorf nördlich von Charkiw in der Ostukraine. (Mstyslav Chernov/AP/dpa)

Das Verteidigungsministerium veröffentlichte in der Nacht ein Video von einem Dutzend Soldaten neben einem blau-gelben Grenzpfahl, der sich in der Region Charkiw befinden soll. Eine unabhängige Bestätigung gibt es dafür nicht. Das ukrainische Militär hatte bereits in den vergangenen Tagen berichtet, dass es schrittweise gelinge, russische Truppen bei Charkiw zurückzudrängen.

Die russische Armee konzentriert sich bei ihren Angriffen nach ukrainischen Angaben derzeit auf die Region Donezk im Osten. Dort seien mehrere zivile und militärische Einrichtungen attackiert worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. Aber auch auf das Asow-Stahlwerk in Mariupol am Asowschen Meer habe es wieder Luft-und Artillerieangriffe gegeben. In dem Industriegelände sollen sich noch bis zu 1.000 ukrainische Soldaten verschanzt haben, darunter viele Verwundete.

