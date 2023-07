Ukraines Außenminister Kuleba (Archivbild). (AFP / KAY NIETFELD)

Das teilte Kuleba auf Twitter mit. Hintergrund ist ein Bericht des belarussischen Fernsehsenders Belarus 1, in dem der Chef des dortigen Roten Kreuzes gestanden hatte, dass die Organisation an der Deportation von Kindern aus den besetzten Gebieten der Ukraine nach Belarus beteiligt sei.

Im Juni erklärte der belarussische Oppositionelle und Leiter der Organisation "Volks-Antikrisenmanagement", Latuschka, dass mindestens 2.150 Kinder nach Belarus gebracht wurden. Ihm zufolge werden die ukrainischen Kinder angeblich in Kur-Anstalten gebracht. Die britische Zeitung "The Telegraph" hatte berichtetet, dass ukrainische Kinder bei solchen Reisen nach Belarus russischer Propaganda ausgesetzt und in manchen Fällen nach Russland gebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.