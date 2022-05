Sowohl Annalena Baerbock als auch Dmytro Kuleba kommen heute nach Brüssel. (picture alliance / AP / Valentyn Ogirenko)

Es wird erwartet, dass die EU-Staaten weitere 500 Millionen Euro Militärhilfe für die Ukraine billigen. Dies hatte der EU-Außenbeauftragte Borrell am Freitag am Rande des G7-Treffens in Schleswig-Holstein vorgeschlagen.

Kuleba hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er mehr Militärhilfe von Deutschland fordert - insbesondere mehr Panzerhaubitzen. Berlin hat bisher sieben Artilleriegeschütze zugesagt.

Ein weiteres Thema ist das geplante Ölembargo gegen Russland. Vor allem Ungarn fordert eine längere Übergangsfrist und Milliardenhilfen für den Bau einer neuen Pipeline zur Versorgung des Landes.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.