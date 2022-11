Asean-Gipfel

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba (Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP)

Außenminister Kuleba sagte am Rande des Gipfeltreffens in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh, er rufe alle Asean-Mitglieder auf, russische Hungerspiele mit der Welt zu verhindern. Das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide läuft in einer Woche aus. Die Ukraine ist einer der wichtigsten Getreidelieferanten der Welt und versorgt viele ärmere Länder.

Vertreter der UNO und Russlands haben in Genf über eine mögliche Fortsetzung des Abkommens gesprochen. Die Regierung in Moskau hatte das aber infrage gestellt, unter anderem wegen der aktuellen Sanktionen. Die Vereinten Nationen riefen deshalb die Länder weltweit auf, den Export von Düngemitteln aus Russland zu ermöglichen. Man könne es sich nicht leisten, dass ein Düngermangel zu einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit führe, hieß es in einer Mitteilung.

