Besuch in Brandenburg

Hilfe könne über die Verbindungen zwischen Bürgermeistern oft schneller organisiert werden als auf zentraler Ebene, sagte er bei einem Besuch im Europaauschuss des brandenburgischen Landtags. So gebe es etwa die Möglichkeit, Kinder aus einer Schule in der Ukraine nach Brandenburg zu bringen, damit sie sich hier einen Monat erholen könnten. Zugleich rief Makeiev die Bürger auf, die Wirtschaft seines Landes mit dem gezielten Kauf ukrainischer Produkte zu unterstützen. Der Botschafter war in Potsdam auch mit Ministerpräsident Woidke zusammengekommen.

