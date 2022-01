Der urainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk (Archivbild). (Ukrainische Botschaft in Deutschland)

Melnyk sprach in der Zeitung "Die Welt" von einem Eklat, der die internationale Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit Deutschlands infrage stelle. Mit Blick auf Schönbachs Äußerungen erklärte er, die Ukrainer fühlten sich von dieser herablassenden Attitüde unbewusst an die Schrecken der Besatzung durch die Nationalsozialisten erinnert.

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hatte das Rücktrittsgesuch Schönbachs gestern angenommen. Hintergrund waren Äußerungen des Inspekteurs der deutschen Marine zum Ukraine-Konflikt. Er hatte unter anderem die Befürchtungen westlicher Staaten vor einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine als "Nonsens" bezeichnet. Zudem sagte er, er sei ein "sehr, sehr radikaler römisch-katholischer Christ", der an Gott und die Christenheit glaube. Er hätte gern ein christliches Land wie Russland an seiner Seite gegen China.

