Russischer Angriffskrieg

Ukrainischer Botschafter in Deutschland mahnt weitere Unterstützung des Westens an

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, hat an die westlichen Verbündeten appelliert, in ihrer Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg nicht nachzulassen. Der russische Aggressor halte nach wie vor an Maximalplänen fest und wolle sein Land unterwerfen, sagte der Diplomat im Deutschlandfunk.