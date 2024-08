Militärhilfen

Ukrainischer Botschafter Makeiev baut weiter auf Unterstützung aus Deutschland

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, appelliert an Deutschland, sein Land weiter mit Militärhilfen zu unterstützen. Er sagte der Bild am Sonntag, die Sicherheit Europas hänge von der Fähigkeit und dem politischen Willen Deutschlands ab, weiterhin eine Führungsrolle zu spielen.