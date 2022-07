Der ukrainische Geheimdienst fordert Bürger in besetzten Gebieten per Telegram zur Mithilfe auf. (imago images/MiS)

Es sei von hoher Dringlichkeit, dass die genaue Lage der Stützpunkte und die Wohnorte der Truppen sowie der Kommandanten mitgeteilt würden, hieß es in einer Meldung des Verteidigungsministeriums im Kurznachrichtendienst Telegram. Gebeten wird auch um Informationen über Kollaborateure und ihrer Wohn- und Arbeitsorte. Zudem will der Geheimdienst wissen, wer mit den Besatzern - so wörtlich - "sympathisiere". Man könne sich per Telefon oder Messengerdienst direkt an die Abteilung wenden.

Die Stadt Enerhodar im Süden der Ukraine wurde Anfang März von Russland erobert.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.