Angriff auf Tanker

Der russische Tanker in der Meerenge von Kertsch ist vermutlich in einer Aktion des ukrainischen Geheimdienstes angegriffen worden (Deutschlandfunk )

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Geheimdienst-Informationen. Das Schiff habe Treibstoff für das russische Militär an Bord gehabt.

Die russische Behörde für Seeverkehr teilte mit, der 140 Meter lange Fracht sei im Bereich des Maschinenraums getroffen worden, schwimme aber noch. Die Besatzung befinde sich in Sicherheit. - Der Vorfall hatte sich in der vergangenen Nacht in der Straße von Kertsch ereignet, die das Schwarze Meer mit dem Asowschen Meer verbindet. Die Krim-Brücke, die über die Meerenge führt, wurde vorübergehend für den Autoverkehr gesperrt.

