Russischer Angriffskrieg

Yakovlyev sagte im Deutschlandfunk , Russland müsse eine andere Idee vom Staat entwickeln. Derzeit sehe man sich als koloniales Reich. Dem russischen Präsidenten sei zuzutrauen, auch die baltischen Länder oder Kasachstan annektieren zu wollen, so Yakovlyev. Russland werde auch nach der Zeit des Regimes von Putin Zeit benötigen, um eine andere Staatsraison zu entwickeln.

Sorge vor sinkender Unterstützung durch den Westen

Der Politikwissenschaftler unterstützte die ukrainische Forderung nach weiteren Sanktionen und Abwehrsystemen von westlichen Staaten, da so der Druck auf Putin erhöht werden könnte. Yakovlyev fügte hinzu, es gebe in der Ukraine die Sorge, dass die Unterstützung durch die Energiekrise und Inflation im Westen sinken könnte. Er betonte, dass es weiter Widerstand gegen Russland brauche, um für die Demokratie zu kämpfen.

Yakovlyev lehrt am Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der Universität in Kiew und arbeitet unter anderem mit der Friedrich-Schiller-Universität in Jena zusammen.

