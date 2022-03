Ukrainische Soldaten in Irpin in der Ukraine. Sie helfen bei der Evakuierung. (IMAGO/ZUMA Wire/xKaoruxNgx)

Mit Russland als Nachbarn müsse sein Land ein bewaffnetes bleiben, sagte er im Deutschlandfunk . Die Ukraine müsse sich jederzeit wehren können. Handlungsspielraum sieht Yakovlyev dagegen bezüglich einer NATO-Mitgliedschaft. Hierüber ließe sich diskutieren, sagte er.

Der russische Außenminister Lawrow äußerte sich optimistisch zum Stand der Friedensgespräche mit der Ukraine. Ein neutraler Status Kiews werde ernsthaft geprüft, sagte der Minister dem russischen Fernsehsender RBK. Zentral sei weiterhin eine Demilitarisierung des Nachbarlands.

Das russische Militär setzte seine Angriffe auf Ziele in der Ukraine fort. In der heftig umkämpften Hafenstadt Mariupol brachten russische Truppen offenbar ein Krankenhaus unter ihre Kontrolle. 400 Patienten und Mitarbeiter würden als Geiseln gehalten, hieß es. Laut ukrainischem Innenministerium feuerten russische Kriegsschiffe zudem mehrere Raketen auf die Schwarzmeerküste. Russische Truppen sollen auch auf den Flughafen der strategisch wichtigen Großstadt Mykolajiw im Süden vorgedrungen sein. In der Hauptstadt Kiew wurden mindestens zwei Menschen bei einem Angriff auf ein zwölf-stöckiges Wohnhaus getötet. In der Region Charkiw sind laut ukrainischen Katastrophenschutz seit Beginn der russischen Angriffe vor drei Wochen mindestens 500 Menschen ums Leben gekommen. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.