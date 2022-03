Russischer Angriffskriegs

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (pa/AP)

In einer Videobotschaft kritisierte Selenskyj, der Diplomat in Tiflis und seine Kollegin in Rabat seien nicht "effektiv" darin gewesen seien, für Waffenlieferungen an die Ukraine zu werben. In Georgien und Marokko seien außerdem keine Sanktionen gegen Russland erwirkt worden.

Der ukrainische Botschafter in Georgien war bereits Anfang März für Konsultationen vorübergehend aus Tiflis zurückberufen worden, nachdem sich Georgien geweigert hatte, Sanktionen gegen Russland zu genehmigen. Das Land hatte zudem die Ausreise von freiwilligen Kämpfern in die Ukraine blockiert.

