Erstmals seit dem russischen Überfall

Die Karlspreis-Medaille: Der Internationale Karlspreis zu Aachen geht 2023 an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk.

Das bestätigten Regierungskreise. Das genaue Programm wurde nicht bekanntgegeben. Ob Selenskyj persönlich an der Verleihung des Karlspreises in Aachen teilnehmen wird, ist unklar. Dieser soll ihm und dem ukrainischen Volk am Nachmittag für ihren Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg verliehen werden. Die Karlspreisstiftung erklärte, damit würden auch Europa und die europäischen Werte verteidigt. Die Laudatio hält Bundeskanzler Scholz. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Morawiecki sollen bei dem Festakt sprechen.

Im vergangenen Jahr waren die belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja und zwei Mitstreiterinnen mit dem Karlspreis ausgezeichnet worden.

