Ankunft in Berlin

Polizei und Feldjäger der Bundeswehr sichern wegen des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin eine Straße am Bundesministerium der Verteidigung und einem Hotel (dpa / Kay Nietfeld)

Das Bundesverteidigungsministerium hatte gestern neue Waffenlieferungen an die Ukraine bestätigt. Den Angaben zufolge umfasst das Rüstungspaket Waffen im Wert von 2,7 Milliarden Euro.

Das genaue Programm von Selenskyjs Besuch in Deutschland wurde nicht bekanntgegeben. Ob er persönlich an der Verleihung des Karlspreises in Aachen teilnehmen wird, ist unklar. Dieser soll ihm und dem ukrainischen Volk am Nachmittag für ihren Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg verliehen werden. Die Laudatio hält Bundeskanzler Scholz. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Morawiecki sollen bei dem Festakt sprechen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 14.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.