UNO-Sicherheitsrat

Der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland vor, in seinem Land massive Kriegsverbrechen zu begehen. Die Weltgemeinschaft müsse nun sofort handeln, um dem russischen Präsidenten Putin Einhalt zu gebieten. Russland sei darauf aus, die Ukraine zu unterjochen und die Menschen in stille Sklaven zu verwandeln. Selenskyj forderte zudem den sofortigen Ausschluss Russlands aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen.

Er schilderte mit drastischen Worten die Gräueltaten in Butscha, die er Russland zuschrieb. Menschen seien "in ihren Wohnungen, in ihren Häusern getötet" worden. "Zivilisten wurden einfach aus Spaß mit Panzern zerquetscht, als sie mitten auf der Straße in ihren Autos saßen." Selenskyj warf Russland in seiner Rede zudem vor, "hunderttausende" Ukrainer nach Russland verschleppt zu haben.

Selenskyj fordert Kriegsverbrechertribunal

In seiner ersten Rede vor dem wichtigsten UNO-Gremium betonte Selenskyj weiter, Butscha sei nur einer von mehreren Orten, an denen russische Soldaten Zivilisten ermordet hätten. Es sei ein Kriegsverbrechertribunal nötig wie die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Moskau hat mehrfach dementiert, dass russische Soldaten für das Massaker von Butscha verantwortlich sind.

